Лавров оценил высказывания представителей США по урегулированию

Американские представители поддерживают нормальный диалог с Москвой. Высказывания госсекретаря США Марка Рубио и советника главы Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца оценил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров пояснил в беседе с журналистами, что представители США ведут абсолютно нормальный диалог, когда вступают в прямой разговор с российскими дипломатами. Что же касается того, что они говорят на публику у себя в Америке, а также в Саудовской Аравии и на Украине, Лавров даже не берется осмысливать, его слова приводит телеканал "Россия-1".

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву. 13 марта его борт приземлился в аэропорту Внуково-2. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что его встреча с Владимиром Путиным пройдет в закрытом формате.