"Мы за. Но есть нюансы": Путин отреагировал на предложение о перемирии

Москва поддерживает идею прекратить боевые действия на Украине, но при условии, что это приведет долгосрочному миру и будут устранены первопричины кризиса. Владимир Путин заявил об этом на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры двух стран провели сегодня переговоры в Кремле - в узком и расширенном составах, подписали по их итогам пакет соглашений и совместное заявление, а также ответили на вопросы журналистов.

Совместную пресс-конференцию лидеров России и Белоруссии журналисты ждали с нетерпением. Чтобы задать главный вопрос, который сейчас держит в тонусе практически весь мир - какими будут встречные требования Москвы после американо-украинских переговоров?

"Прежде всего, хотел начать со слов благодарности в адрес президента Соединенных Штатов, господина Трампа, за то, что он уделяет урегулированию на Украине столько много внимания. Потому что эта деятельность направлена на достижение благородной миссии, миссии прекращения боевых действий и человеческих потерь. Первое. Второе. Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса", - отметил Путин.

Владимир Путин подчеркнул, что внешне, может быть, готовность Украины к временному прекращению огня и выглядит как решение, принятое под давлением США. Но ситуация на фронте сейчас такова, что именно Киев должен был сам просить Вашингтон об этом.

"Мы за. Но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое. Что мы будем делать с вот этим участком вклинения в Курскую область? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находятся, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить? После того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие? Просто сдаться в плен? Как это будет? Это непонятно. А как будут решаться другие вопросы на всей линии соприкосновения? А это почти 2 тысячи километров. И там, как вы знаете, российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения. И там тоже создаются условия для того, чтобы мы взяли в блокирование целые достаточно крупные подразделения. Значит, эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет делаться?" – сказал Путин.

Автоматически возникает и еще целый ряд логичных вопросов. Кто даст гарантии, что ничего подобного не произойдет? И как будет организован контроль?

"Поэтому сама по себе идея правильная и мы, безусловно, ее поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить. И думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами - партнерами на этот счет переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается", - отметил Путин.

Александр Лукашенко отметил, что с российским коллегой в этом вопросе у него позиция единая. "Если Россия договорится с США - труба Европе и Украине вместе взятым. В переговорном процессе России и США, в их руках сегодня находится судьба этой Европы, которая повела и ведет себя до сих пор недальновидно", - отметил Лукашенко.

Для ВСУ дело действительно труба по всем направлениям. Владимир Путин накануне лично убедился в этом в Курской области. Там ситуация полностью под российским контролем. И группировка, которая вторглась на нашу территорию, в полной изоляции.

"Управление войсками украинскими внутри этой зоны вторжения утрачено. И если на первых этапах, вот буквально там неделю - две назад украинские военнослужащие пытались выходить оттуда небольшими группами. Теперь это невозможно. Техника брошена полностью, вывести ее невозможно. Она там останется, это уже гарантированно", - рассказал Путин.

Еще один насущный вопрос, который уже давно обсуждается в свете налаживания диалога с Соединенными Штатами. Что будет делать Россия, если зарубежные компании, которые ушли с началом СВО из нашей страны, решат вернуться? Владимир Путин подтвердил, что с некоторыми брендами уже идут переговоры в закрытом формате. Но на особых условиях.

"Нам наши так называемые партнеры сделали хорошую "прививку" – "прививку" самостоятельности, суверенитета. И поэтому все наши программы, связанные с укреплением нашего технологического суверенитета, мы будем, безусловно, продолжать. Мы не закрывались ни от кого и никого не выгоняли. Те, кто хочет вернуться, мы говорим: "Добро пожаловать, welcome в любую секунду". Но, естественно, исходить будем из той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день: если ниши заняты, то, соответственно, они заняты, никаких преференций для возвращения на наш рынок мы ни для кого создавать не будем", - заявил Путин.

Такой же позиции к возращению зарубежных компаний в Белоруссию придерживается и Александр Лукашенко: "Много времени прошло – и условия изменились, и ситуация на земле изменилась. Милости просим, приходите. Но, как сказал Владимир Владимирович, мы научились многому за это время, будем делать из этого соответствующие выводы. И я полагаю, что мы уже будем смотреть. Вы хотите это? Хорошо, приходите, вы нам тут нужны. Если нет - значит нет. Если да, возьмем лучшее".

Белорусский лидер подчеркнул, что мяч теперь не на стороне западных компаний. Завтра официальный визит Александра Лукашенко продолжится. Его ждут в Совете Федерации.