На поддержку предприятий в Курской области направят около 2,5 млрд рублей

Около 2,5 миллиарда рублей дополнительно будет направлено в Курскую область на поддержку пострадавших промышленных предприятий. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.

Определены размеры грантов на восстановление производства или вообще переезд на новое место. Есть и субсидии на оплату временного простоя работников, а также льготы по лизингу оборудования и отсрочки по налогов и страховым взносам.

Сохранены преференции в свободной экономической зоне. Премьер подчеркнул - такая помощь позволит скорее возобновить выпуск продукции в приграничных районах и обеспечить социальные гарантии для людей.