Путин: Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия

Владимир Путин высказался о предложенном после переговоров США и Украины 30-дневном перемирии. Президент России поддержал план, но заявил, что есть нюансы.

"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранению первопричины кризиса", — заявил президент России.

Российский лидер подчеркнул, что сама по себе идея закончить конфликт мирно Москвой поддерживается. Но также он огласил часть важных вопросов, которые придется еще обсудить.

"30 суток эти как будут использоваться, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация, для того, чтобы туда поставлялось оружие, для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? А как будут решаться вопросы контроля, верификации? Как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет?" — отметил президент.



Российский лидер выразил надежду, что на уровне здравого смысла всем понятно, что это серьезные вопросы. "Кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет цена этим приказам? Кто определит на протяжении 2 тысяч километров, кто что нарушил? Это все вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон", — заявил президент.



Владимир Путин предложил обсудить эти вопросы с Дональдом Трампом. Возможно, провести телефонные переговоры.