Путин заявил об изоляции группировки ВСУ в Курской области

Группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, в настоящее время находится в полной изоляции. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с Александром Лукашенко.

Напомним, Путин 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск. Российский лидер потребовал полностью освободить территорию региона от противника, окопавшегося на территории Курской области.

Ранее Минобороны показало первое видео из освобожденной Суджи. На кадрах видны серьезные разрушения.