Путин поблагодарил Трампа за попытку урегулировать конфликт

Владимир Путин благодарен Дональду Трампу за его усилия по урегулированию конфликта на Украине. Президент России отметил попытки американского лидера на пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко.

Путин отметил, что у президентов обычно много дел внутри своей страны. Тем не менее, американский лидер уделил внимание событиям на Украине.

Что касается предложений о прекращении боевых действий, то Россия с ними согласна. Но при условии, что это приведет к долгосрочному миру, передает ТВЦ.