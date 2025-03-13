Лукашенко считает, что Украина откажется от перемирия

Александр Лукашенко после визита в Кремль высказал свое мнение о предложенном США 30-дневном перемирии на Украине. По мнению президента Беларуси, Киев скорей всего в ближайшие дни передумает и откажется от прекращения огня.

Лукашенко отметил, что Украина скорей всего рассчитывала на отказ России от подобной инициативы. "Я не думаю, что украинцы еще с этим и согласятся, они думают, что россияне откажутся от этого, и у них будет этот козырь, о котором говорил Трамп", — сказал белорусский лидер.

Отметим, что президент России Владимир Путин поддержал предложение США, но заявил, что есть нюансы. "Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранению первопричины кризиса", — заявил президент России, но добавил, что есть ряд вопросов, которые следует обсудить перед тем, как объявлять перемирие. Он предложил провести телефонные переговоры с главой США Дональдом Трампом.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Вашингтона и Киева. По итогам встречи Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Россия, пишет "Газета.ру".