Уиткоффа позовут в Кремль, когда Путин даст сигнал

Президент России Владимир Путин примет спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа сегодня, по готовности. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ушаков уточнил: когда президент даст сигнал о том, что готов начинать переговоры с Уиткоффом, тогда спецпредставителя Трампа позовут в Кремль. Тогда и состоится встреча, сказал помощник главы государства.

Прогнозировать, сколько именно продлится встреча, помощник президента России не стал. По словам Ушакова, это предсказать трудно, передает ТАСС.