Минобороны назвало имена новых героев СВО

Представлены новые герои спецоперации.

Младший сержант Николай Болотников и его штурмовая группа застали противника врасплох. Николай одним из первых ворвался в окопы и уничтожил гранатой пулеметный расчет неприятеля. А затем с подчиненными ликвидировал всех радикалов и удерживал рубежи до подхода подкрепления.

Рядовой Артем Бочарников, пробравшись к вражеским укреплениям, подавил ДОТ противника, но был замечен. Боевики сосредоточили на нем свой огонь, что позволило остальным штурмовикам обойти позиции ВСУ с тыла и без потерь захватить опорник.