При освобождении поселков Черкасское Поречное и Правда в курском приграничье мужество и героизм проявили бойцы 30-го мотострелкового полка группировки "Север".

Операция была тщательно спланирована и подготовлена. В Черкасском Поречном неонацисты разместили свой опорник в церкви. Наши подразделения, чтобы сохранить храм, не наносили по нему удары из тяжелого вооружения. Российские штурмовики смогли окружить и уничтожить противника из стрелкового оружия. В церкви были найдены тела местных жителей, убитых украинскими оккупантами. Военные преступления боевиков уже расследует СКР.

Минобороны также представило кадры освобождения населенного пункта Новоочеретоватое в Донецкой народной республике. При зачистке наши передовые отряды подрывали вражеские опорники с помощью переделанных противотанковых мин. Укрепления ВСУ не выдерживали такого мощного взрыва. И вскоре над поселком были подняты российский триколор и знамя части.