Три беспилотных летательных аппарата сбиты утром пятницы, 14 марта, в Московской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Как уточнил политик в своем Telegram-канале, два украинских дрона были уничтожены над Балашихой, еще один — в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Жертв и пострадавших удалось избежать. На местах падения беспилотников работают сотрудники оперативных служб.

Украинские националисты продолжают атаковать мирные объекты. В Курской области погибли четыре сотрудника завода по производству комбикорма — ВСУ ударили по предприятию, несмотря на его гражданское назначение.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что атаки дронов ВСУ демонстрируют важное различие ВС России и украинских националистов: наши бойцы наносят удары только по военным целям, тогда как ВСУ бьют по жилым домам.