Вильфанд: Москвичи совершенно напрасно расслабились

В чем причина теплой погоды, которая держалась в нашей стране продолжительное время? Что по нынешним временам следует считать нормой - мартовское тепло или снег? И когда дачникам надо быть готовыми к началу садовых работ?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Москвичи расслабились - и совершенно напрасно. Все-таки март - это зимний месяц. Да, в течение последних пяти-шести дней наблюдается небывалая погода, рекордные значения температуры. Связано это с тем, что в Москве и области нет снега. Обычно в марте солнечные лучи, попадая на покрытую снегом поверхность, отражаются, и тепло уходит в тропосферу. Примерно 70 процентов. А оставшаяся часть идет на таяние снега. Сейчас такого нет, поэтому температура двузначная", - объяснил эксперт.

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