Лавка под вывеской "Европейский суд по правам человека" 11 лет чесала в затылке и рассматривала массовое убийство людей в одесском Доме профсоюзов украинскими нацистами. И вынесла вердикт: "Суд единогласно постановил, что была нарушена вторая статья Европейской конвенции по правам человека о том, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения насилия в Одессе 2 мая 2014 года".

Цинизм этого постановления заключается в том, что для украинских нацистов как раз стремление к европейским ценностям стало стимулом для того, чтобы затеять массовое убийство людей. А бездействие нужно заменить на содействие. Это такая государственная политика истребления неправильных людей. За это могут и в Европу позвать.

2 мая 2014 года в Одессе. Столкновения между сторонниками движения "Антимайдан" и нацистами из "Евромайдана". На Куликовом поле, что символично. Безоружные люди укрываются в Доме профсоюзов - и тут нацисты почуяли запах крови. И полную безнаказанность.

Полиция не вмешивалась. Пожарных ждали 40 минут, пока люди в здании не сгорят заживо. В Доме профсоюзов были убиты 48 человек. 200 раненых. Через четыре года суд Одессы приговорил к пяти годам лишения свободы - кого бы вы думали? Лидера местного "Антимайдана" Дениса Яцюка.

Двуличие и лицемерие европейских судей не могли не прорваться наружу. В этой филькиной грамоте - постановлении ЕСПЧ - говорится: хотя "дезинформация и пропаганда со стороны России сыграли свою роль в трагических событиях", суд признал вину украинских властей за трагедию из-за их бездействия. Понимаете? Российская пропаганда сыграла роль в том, что бесноватые нелюди убивали беременных женщин и безоружных мирных людей.

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