Трамп хочет лично обсудить украинское урегулирование с Путиным

Президент США был бы рад встрече и беседе с российским лидером. Дональд Трамп хотел бы лично обсудить с Владимиром Путиным урегулирование на Украине.

По словам Трампа, спецпосланник Уиткофф и другие представители США проводят серьезные переговоры в Москве. По информации американского лидера, сейчас в России все идет хорошо. Также Трамп отметил, что Путин сделал очень многообещающее заявление - однако, по его мнению, оно было неполным.

Американский лидер ждет договоренности о 30-дневном перемирии и надеется, что Россия "поступит правильно". Если же Москва не согласится на сделку по Украине, то это будет разочарованием для всего мира, приводит слова Трампа РИА Новости.