Пригожин заявил, что его заявление о завершении карьеры Валерии не так поняли

Иосиф Пригожин обеспокоил народ, когда сообщил, что его жена певица Валерия записывает последний альбом и может завершить карьеру. Но оказалось, что все совсем не так.

В интервью шоу "Хватит слухов" на канале "ТВ Центр" продюсер сообщил, что его не правильно поняли.

"Я этого не говорил. Я вообще с ума схожу от того, что все читают сквозь строки. Я сказал, что выходит последний альбом. А когда у меня спросили: "Она, что карьеру завершает?" Я ответил: "Естественно когда-то закончит карьеру, с палочкой выходить на сцену не будет". Но вы же видите, в какой она форме? Трудно общаться с аудиторией, когда половина из них, люди не читающие", — объяснил Пригожин.



В свою очередь Валерия также подтвердила, что еще не раз порадует нас концертами. "Не читайте всякую ерунду. Столько на нас информационного мусора обрушивается!" — заявила артистка.