Мошенники рассылают россиянам сообщения о смерти знакомых и подбрасывают вирус

Интернет-мошенники придумали жестокий способ подселить на чужой телефон вирус. В мессенджере Telegram злоумышленники присылают сообщения о смерти знакомых.

Преступники пишут потенциальным жертвам: "Знаешь его? Сегодня ночью скончался". К письму прикреплен файл, это якобы фото погибшего. Но если нажать на загрузку файла, то на телефон скачается вредоносная программа.

"Мошенники всегда стараются давить на эмоции. В мессенджере Telegram фиксируется рассылка с сообщениями о смерти знакомых. Рассылка содержит APK файлы, инициирующие установку вредоносного программного обеспечения", — предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Правоохранители советуют быть осторожными, не поддаваться эмоциям, проверять любую поступающую информацию, не нажимать на неизвестные иконки, а главное, не контактировать с теми, кого нет в вашей записной книжке, пишет РИА Новости.