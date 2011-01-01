Раскрыты слова Кейт Миддлтон после расставания с принцем Уильямом

Кейт Миддлтон и принц Уильям до свадьбы пережили трудный период. После почти двух лет отношений они расстались. Кэтрин тогда пришлось отбиваться от любопытных репортеров и друзей.

Близкий к королевской семье журналист Ричард Иден был среди тех, кто своими глазами видел, как Миддлтон справляется с расставанием. На одном из светских мероприятий телеведущая Тара Палмер-Томкинсон, дочь друзей короля Карла III, подошла к Кейт и, как человек близкий ко дворцу, поинтересовалась, все ли с ней в порядке. Иден был свидетелем того разговора.

""Как ты?" — спросила ее Тара. "Хорошо", — ответила Кейт, немного покраснев. "Должно быть, тебе непросто", — настаивала Тара. "Да нет, все в порядке", — твердо сказала Кейт и языком своего тела показала, что беседа на эту тему закончена", — поделился воспоминаниями Ричард.

Журналист восхитился, как Миддлтон вышла из ситуации и вернула разговор в более приятное русло. По словам Идена, в этот момент он понял, что Кэтрин, к которой тогда относились как ко временному увлечению принца, не так проста, пишет Daily Mail.

Вскоре принц Уильям одумался и вернул свою возлюбленную. В апреле 2011 года они сыграли свадьбу.