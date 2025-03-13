Стал известен срок перевооружения европейских членов НАТО

Европейским членам НАТО может потребоваться более десяти лет, чтобы укрепить свою оборону. ЕС стремится обратить вспять десятилетия недостаточных инвестиций и сдержать будущие угрозы со стороны России, говорится в аналитическом отчете Bloomberg Intelligence.

Аналитики подсчитали, что 15 крупнейшим европейским членам альянса, возможно, потребуется увеличить инвестиции на сумму от 340 до 720 миллиардов долларов в год. Потребности НАТО включают по меньшей мере 200 миллиардов долларов в бронетехнике и самолетах от таких компаний, как Airbus, Boeing, Saab и General Dynamics.

По данным экспертов, масштабное перевооружение замедлится из-за огромного отставания подрядчиков. А цепочки поставок уже растянуты из-за существующего спроса. Авторы отчета приходят к следующему выводу: небольшая оборонная промышленность Европы не сможет обеспечить все необходимое в ближайшей перспективе. Еще одна проблема - нехватка подготовленного персонала для удовлетворения будущих потребностей.