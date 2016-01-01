Трамп заявил о хороших отношениях с Ким Чен Ыном

Президент США хотел бы восстановить диалог с КНДР. Дональд Трамп заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме, что по-прежнему поддерживает хорошие отношения с Ким Чен Ыном.

По словам Трампа, благодаря его прекрасным отношениям с Ким Чен Ыном удалось избежать ядерной войны. Если бы в 2016 году избрали президентом не его, а Хиллари Клинтон, была бы война с КНДР, Ким Чен Ын ожидал этого.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона, передает ТАСС.