Макгрегор: Киев может совершить покушение на Трампа

Киев может совершить покушение на президента США Дональда Трампа. Об этом на своей странице в соцсети заявил экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Бывший советник отметил, что сейчас в Америке живет более 200 тысяч украинцев. "Тысячи из них работают в украинской тайной полиции. Президент Трамп находится под угрозой и должен быть защищен любой ценой", — утверждает Макгрегор, однако при этом не называет, какой мотив у Украины для ликвидации главы США.

Напомним, что за минувший год Дональд Трамп пережил два покушения. 13 июля в Пенсильвании во время предвыборного митинга его ранили в ухо. Вторая попытка покушения произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. После этого Трамп заявил, что бог спас его во время покушений, чтобы сделать Америку снова великой.