Карпин назвал причину вызова Дзюбы в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему вызвал Артема Дзюбу на матчи сборной с Гренадой и Замбией. Наставник национальной команды считает, что 36-летний нападающий это заслужил своей игрой.

"Мы говорили о том, что не вызываем игроков старше 30 лет, но у любого правила могут быть исключения. Думаю, что как своей карьерой, так и игрой в последних матчах Артем такое исключение точно заслужил, — заявил Карпин.

Прокомментировал тренер и слухи о том, что якобы Дзюбу включили в команду, чтобы дать ему возможность побить рекорд по голам за сборную. "Давайте не торопиться с рассуждениями про рекорд. Для этого, во-первых, надо выйти на поле, а во-вторых – забить", — отметил наставник.

Напомним, что Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Форвард во время матча с самарскими "Крыльями Советов" забил свой 234 гол в карьере и обошел экс-нападающего "Зенита" Александра Кержакова, пишет сайт РФС.