Российская столица готовится к девятибалльному шторму

Москва готовится к девятибалльному шторму. Уже через несколько часов синоптики прогнозируют усиление ветра до 22 метров в секунду. При порывах возможны падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, обрывы линий электропередачи и линий связи.

Погодный апокалипсис связан с прохождением через столичный регион холодного фронта. Циклон вызовет и резкие колебания атмосферного давления. Столбик рухнет на 20 единиц. И после рекордного тепла в Москву вернется зима.

А с Сахалина она и не уходила. Сильная метель привела к переносу и отмене рейсов в аэропорту столицы региона. Часть лайнеров отправлена на запасные аэродромы. На дорогах заносы, гололед и минимальная видимость. Ограничено движение всех видов транспорта на трассе Южно-Сахалинск - Оха. Часть школьников и студентов передеведы на удаленку.