Российские спортсмены вернулись с чемпионата Европы по пулевой стрельбе

В Москву минувшей ночью с чемпионата Европы по пулевой стрельбе вернулись российские спортсмены. Состязания проходили в Хорватии.

Международная федерация допустила наших атлетов к участию в нейтральном статусе. Первую награду - серебряную - принес команде Илья Марсов в стрельбе из пневматической винтовки. Вторую - высшей пробы - завоевал Антон Аристархов в стрельбе из пневматического пистолета. Для него это уже седьмая победа на чемпионатах Европы.

В финале россиянин смог обойти серебряного призера Олимпийских игр Юсуфа Дикеча из Турции.