Очередной инцидент с "Боингом" чуть не обернулся трагедией

Трагедией мог закончиться очередной инцидент с пассажирским "Боингом". Самолет загорелся в аэропорту американского Денвера.

После вылета из Колорадо-Спрингс в Даллас экипаж "Боинга-737" авиакомпании "Американ Эйрлайнс" сообщил на землю о вибрации двигателя. Пожар произошел во время аварийной посадки, когда лайнер подруливал к месту стоянки.

На борту находились 178 человек. Всем удалось покинуть самолет через аварийные выходы по надувному трапу. Несколько пассажиров получили незначительные травмы уже во время эвакуации. Вскоре огонь был потушен. Причины происшествия сейчас выясняют.