Трамп окончательно похоронил надежды Киева на вступление в НАТО

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и члены американской делегации покинули Россию. Этой ночью самолет вылетел из аэропорта "Внуково".

Прошедшие в Москве переговоры уже прокомментировал Дональд Трамп. На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте президент США заявил о неверии в пресловутую российскую угрозу для членов северо-атлантического альянса. И об отсутствии перспектив вступления в него Украины.

Трамп позитивно оценил встречу российской и американской делегаций. Он сообщил о необходимости серьезных уступок со стороны Киева и о готовности продолжить с Москвой переговоры на самом высоком уровне