Трамп окончательно похоронил надежды Киева на вступление в НАТО

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и члены американской делегации покинули Россию. Этой ночью самолет вылетел из аэропорта "Внуково".
Прошедшие в Москве переговоры уже прокомментировал Дональд Трамп. На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте президент США заявил о неверии в пресловутую российскую угрозу для членов северо-атлантического альянса. И об отсутствии перспектив вступления в него Украины.
Трамп позитивно оценил встречу российской и американской делегаций. Он сообщил о необходимости серьезных уступок со стороны Киева и о готовности продолжить с Москвой переговоры на самом высоком уровне
"Как вы знаете, Украина согласилась на полное прекращение огня. И мы надеемся, что Россия сделает то же самое. Путин выступил с очень многообещающим заявлением, но оно было неполным. Я бы с удовольствием встретился с ним или поговорил по телефону – нам нужно поскорее с этим покончить. С Украиной мы обсуждали территории, которые будут сохранены и утрачены, кому достанется очень крупная электростанция, а также вопрос членства в НАТО. Но ответ на этот вопрос, честно говоря, они знают уже сорок лет", - заявил глава Белого дома.