Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили актуальную повестку

Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Российский президент поздравил руководство и народ арабского государства со священным для мусульман месяцем Рамадан. Также стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках "ОПЕК плюс". Кроме того, Мухаммед Бен Сальман отметил важность урегулирования украинского кризиса.

Владимир Путин, в свою очередь, высоко оценил посреднические усилия Саудовской Аравии и поблагодарил за создание благоприятных условий для проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

Ранее российский лидер заявил, что Москва поддерживает идею прекратить боевые действия на Украине, но при условии, что это приведет долгосрочному миру и будут устранены первопричины кризиса.

Контакты Москвы и Вашингтона активизировались в последние недели. 12 февраля Владимир Путин поговорил по телефону с Дональдом Трампом. 18 февраля в Эр-Рияде встретились высокопоставленные делегации России и США.