Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Овны

Пока все отдыхали, Меркурий стал ретроградным в вашем знаке. Впереди три недели для работы над собой, разбора полетов и переоценки своих взглядов.

Тельцы

Ретро Меркурий погрузит вас в раздумья. Эта весна призывает представителей знака установить более тесный контакт с собой – изучить свои желания, страхи, надежды.

Близнецы

Кто-то из бывших друзей напомнит о себе, а кто-то проявится неожиданным образом. Жизнь заставит вас пересмотреть список друзей, групп и чатов.

Раки

Вероятно, вам придется что-то переделывать, устранять недочеты и ошибки. Главное - не начинайте ничего нового, пока Меркурий ретрограден.

Львы

В учебе или юридических делах возможны препятствия. Звезды советуют не торопиться и пересмотреть свои планы – вам потребуется больше времени.

Девы

Финансовые вопросы потребуют внимания: придется возвращаться к старым счетам, долгам. Не торопитесь с инвестициями и крупными покупками.

Весы

Тема отношений удивит: кто-то из прошлого напомнит о себе или появится возможность пересмотреть свои решения. Это хороший шанс что-то исправить.

Скорпионы

Пришло время для разбора завалов и исправления недочетов, завершения зависших дел. Распределите нагрузку так, чтобы вы успевали отдыхать.

Стрельцы

Вам важно не гнаться за результатом, а дорабатывать текущие проекты. Особенно удачными будут дела, к которым вы когда-то потеряли интерес.

Козероги

Семейные и бытовые вопросы потребуют переделки – возможно, что-то сломается или придется менять планы. Наводите порядок, избавляйтесь от лишнего.

Водолеи

Автомобили представителей этого знака могут потребовать ремонта, а дела - пересмотра. Если есть возможность - возобновите старые контакты, они окажутся полезными.

Рыбы

Деньги – под особый контроль: возможны задержки платежей, ошибки банков. Зато за следующие три недели вы наведете в своих финансах порядок!