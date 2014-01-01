Песков счел решение ЕСПЧ по Одессе проблеском здравого смысла

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать Украину виновной в гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года выглядит как проблеск здравого смысла. Такое мнение высказал в пятницу, 14 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, это "очень запоздалый, но похоже на проблеск здравого смысла".

Однако, по словам Пескова, "чтобы это подтвердить, нужно чтобы и другие проявления поступили", причем в Москве такие подтверждения "хотели бы видеть", сообщает ТАСС.

Ранее ЕСПЧ постановил обязать власти Украины выплатить различные суммы людям, пострадавшим в беспорядках в Одессе в мае 2014 года, в качестве компенсации нематериального ущерба и судебных издержек.

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявлял, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года было спланированной акцией устрашения, разработанной киевским режимом.