Фокуснику Амаяку Акопяну нужна операция

Ведущий передачи "Спокойной ночи, малыши!", иллюзионист Амаяк Акопян в последнее время редко появляется на публике. Теперь Рахат Лукумыч ведет уединенный образ жизни, но если поклонники узнают его на московских улицах, то никогда не отказывает в фотографии.

Меж тем только он один знает, какого труда ему стоит каждое появление на публике. Еще пару лет назад фокусник жаловался на боли в спине. Из-за них он еле передвигается и почти не выходит на улицу. По словам Амаяка Акопяна, ему требуется операция, возможно, не одна, но он боится, что после хирургического вмешательства может стать еще хуже.

"Я пребываю в тяжелом психофизическом состоянии и живу на обезболивающих. Весна тревожит мой организм, который изрядно потрепан. Я никогда не берег себя. Врачи предлагают дорогие — миллионные — операции. У меня травма позвоночника, она требует ювелирной работы нейрохирурга — я опасаюсь за результат. Дело не в недоверии, а в страхе. Опыт моих страданий и печали мне подсказывает, что может быть хуже. Такие операции могут дать последствия, когда совсем нельзя ходить. Я не хочу в инвалидное кресло", - приводит слова Акопяна "Абзац".

Постоянной работы у него сейчас нет. По словам артиста, ему периодически поступают предложения сняться на телевидении, однако в основном речь идет о скандального толка ток-шоу, где надо рассказать что-то личное, может быть, даже соврать. Но иллюзионист на это не соглашается.

Напомним, Амаяк Акопян - советский и российский иллюзионист, актёр, артист цирка, телеведущий. Его отец Арутюн Акопян тоже был фокусником и передал свой талант сыну. Сын Амаяка – Филипп – сейчас живет в США, он – ученый в области нейроэлектроники и проектирования чипов.