Власти Сумской области Украины решили принудительно эвакуировать людей из восьми населенных пунктов приграничного Сумского района. Это решение было принято на фоне активного продвижения российских военных в зоне спецоперации.

Как заявила администрация Сумской области в социальных сетях, "в связи с обострением оперативной ситуации" на территории региона будет проведена обязательная эвакуация местных жителей.

Эвакуация затронет жителей населенных пунктов в Юнаковской и Миропольской территориальных общинах Сумского района. Вывезти предстоит 543 человека, сообщает РИА Новости.

Тем временем российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает идею прекратить боевые действия на Украине, но при условии, что это приведет долгосрочному миру и будут устранены первопричины кризиса.

Президент России подчеркнул, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, в настоящее время находится в полной изоляции. Министерство обороны России подтвердило освобождение Суджи.