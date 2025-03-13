Татьяна Буланова рассказала о секрете сына

Татьяна Буланова не только успешная певица, много лет занимающаяся музыкой, но и счастливая мать сыновей. От продюсера Николая Тагрина в 1993 году она родила сына Александра. А от футболиста Владислава Радимова у Татьяны есть сын Никита, который появился на свет в 2007 году.

До недавнего времени певица проживала в Санкт-Петербурге с младшим наследником и своим третьим мужем, бизнесменом Валерием Рудневым, но недавно стало известно, что к ним переехал и ее старший сын. "У нас получается смена по квартирам. Мы еще не поменялись, но уже в процессе", - пояснила артистка.

Популярная исполнительница гордится своими наследниками, однако предпочитает о них не распространяться. Она лишь коротко сообщила:

"Старший у нас работает, младший готовится к сдаче ЕГЭ. Он сейчас уже думает о поступлении в институт. Но я вам не скажу, где он хочет учиться. Потому что это секрет: он попросил никому не говорить".

Интересно, что и Татьяна и ее сыновья родились в марте: у артистки праздник 6 числа, у первого наследника Александра - 19, а у младшего Никиты - 8. Кстати, на днях Буланова поздравила его с днем рождения на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"Мой младший сын! Ты стал совсем взрослым!! Желаю тебе счастья, благополучия и пусть все твои мечты сбываются!!! С днем рождения, радость моя", - написала счастливая Буланова.

Что касается отношений с молодым супругом, то, утверждает певица, у них "все замечательно", несмотря на то, что видятся они редко, потому что она постоянно гастролирует, передает "МК".