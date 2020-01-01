В Госдуме задумались о выплате прожиточного минимума домохозяйкам

Государственная дума может рассмотреть поправки в законодательство, вводящие ежемесячные выплаты для домохозяек. Выплачивать за ведение домашнего хозяйства по прожиточному минимуму предложил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Под ведением домашнего хозяйства предлагается понимать не только работу по дому, но также покупку продуктов и прочих товаров для семьи, уход за детьми после полутора лет и пожилыми родителями, а также членами семьи — инвалидами.

Претендовать на выплаты, по задумке авторов поправок, можно тем, у кого в семье размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

Парламентарии продумали и такой момент, как специфика миграционной политики России. Чтобы массовыми получателями пособий не стали приехавшие в нашу страну целыми семьями мигранты с неработающими женами, предлагается назначать пособие домохозяйкам только после пяти лет проживания в России с даты приобретения гражданства, сообщает ТАСС.

Идея государственных выплат женщинам, которые ведут домашнее хозяйство, обсуждалась и в 2022 году, и в 2020 году — авторы этой идеи заявляли, что "постоянное ежемесячное пособие в сфере домохозяйств укрепит социальную стабильность в обществе".

Тем временем в Ненецком автономном округе власти учредили "чумовой капитал". В частности, компенсация полагается чумработницам — так называют женщин, которые обеспечивают быт оленеводов в местах пастбищ.