Никита Михалков: "Санкции сыграли великую роль для нашей страны"

По мнению Никиты Михалкова, санкции, которые наложили на Россию вскоре после начала СВО (и продолжают накладывать до сих пор), благоприятно повлияли на киноиндустрию. Режиссер уверен, что народ стал понимать, что хорошо, а что плохо. А Голливуд, высказал мнение Михалков, сильно испортился и стал сильно зависим от "повестки".

"Санкции сыграли великую роль для нашей страны. Во всех областях... сейчас мы проснулись. И стали понимать, что хорошо, а что плохо. Поэтому именно сейчас наша индустрия во многом восполнила собой голливудское. А тут еще и Голливуд трансформировался вместе с "Оскаром" и европейскими фестивалями. Они стали похожи на идеологический отдел ЦК времен 80-х: это, то, вот это должно быть в твоих картинах, иначе на успех рассчитывать не можешь. И это сработало нам на руку", - высказался Михалков.

При этом режиссер признал, что все равно остались некоторые проблемы, но, уверен он, их можно решить. Никита Михалков убежден, что сейчас России нужно кино, в котором каждый бы мог узнать себя, но при этом не быть униженным, а еще фильмы должны транслировать поиски смыслов, передает "КП".

Ранее Никита Михалков высказал мнение, что деятелей культуры, которые продолжают работать в России, но не поддерживают нынешний политический курс в стране, можно отнести не только к нерукопожатным, но даже к опасным. Прославленный актер и режиссер ответил утвердительно на вопрос журналистов, существует ли в России условный список нерукопожатных деятелей культуры. "Это, кстати говоря, люди более опасные, чем те, кто уехал", - заключил Никита Михалков.