Диалог только начинается: реакция западных СМИ на переговоры в Москве

Обложки западных газет выходят с недоуменными заголовками: "Россия готова к миру, но смеет выставлять свои встречные условия". Заявления президента Путина журналисты, как всегда, предпочли слушать вполуха.

Деталей разговора российского лидера со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом пока нет, но New York Times уже заранее похоронил весь дипломатический потенциал их соотечественника: "Очевидно, что у Уиткоффа нет такого опыта, который был у кого-то вроде посла Бернса. Это могло иметь меньшее значение, если бы он был окружен экспертами, которые могли квалифицированно выслушать комментарий Путина и предложить ему свои аргументы и проверку фактов. Но Уиткофф, у которого очень скудный штат сотрудников, на свою первую встречу с Путиным никого не привел".

Самолет Стива Уиткоффа уже покинул российскую столицу. Никаких комментариев ни российская, ни американская стороны пока не обнародовали. Впрочем, очевидно, что беседа была долгой и плотной. Кортеж президента выехал из Кремля в половину второго ночи.

"Я не собираюсь ничего объявлять или же обсуждать по национальному телевидению. Тем более не до того, как это сделает президент. Но у нас есть некоторый осторожный оптимизм. Вы видели, как украинцы переместились из Овального кабинета в Джидду. И вы видели пресс-конференцию президента Путина. Конечно, у обеих сторон будут свои требования. И, конечно, обеим сторонам придется пойти на некие компромиссы", - заявил Майк Уолтц, советник американского президента по нацбезопасности.

Позитивно о ситуации отзывается и Дональд Трамп. Заявления президента России о мире он посчитал многообещающими, но неполными. Впрочем, еще до окончания разговора Путина с Уиткоффом американские телеканалы выдали новость: Трамп ужесточает санкции против Москвы и вводит дополнительные ограничения против нефтяного, газового и банковского секторов. Шаг сразу назвали своеобразным кнутом для строптивого Кремля.

После журналисты поправили: глава Белого дома не вводил против России новые рестрикции - накануне истек срок лицензии, позволяющей западным компаниям проводить расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки. А Трамп ее продлевать не стал. Помимо прочего, Вашингтон возобновил поставки для ВСУ дальнобойных ракет, которые способны долетать на расстояние до 160 километров. Парадокс, но Трамп при этом продолжает давить на то, что его администрация хочет мира. И даже готова косвенно согласиться на условия Москвы.

Абсолютно не понимают, как реагировать на происходящее в Киеве. Владимир Зеленский в традиционном ежевечернем обращении предсказуемо обвинил Москву в затягивании конфликта. Не отстает и украинская делегация. Качает права через подконтрольные издания: "Для Украины есть красные линии – в частности, то, что не может быть никаких ограничений численности армии и не может быть никаких запретов относительно участия Украины в международных организациях, в том числе в ЕС и НАТО. Вопрос красной линии по НАТО также прозвучал от Ермака, что Россия не должна иметь права вето".

Не собирается Украина признавать и контроль России над новыми регионами. По сообщениям "Би-Би-Си", после возвращения из Джидды украинский дипломат на условиях анонимности провел для журналистов брифинг, где заявил: Киев никогда не пойдет на территориальные уступки.