Мощный подрыв. Тяжелые осколки разлетаются во все стороны, словно картечь. Густой и плотный дым заволакивает лесополосу в радиусе полукилометра. Это боевикам, отступающим из Курской области, вдогонку летят полуторатонные авиабомбы.

После освобождения Суджи российским войскам с ходу удалось выбить националистов из пригородного поселка Заолешенка и небольшой деревни Рубанщина. И вот уже сутки идет штурм соседней Гончаровки.

Националисты пытаются уйти в Сумскую область. Кто полями, кто по целине, кто через леса. Местами бандеровцы огрызаются. Но немногие. После потери контроля над Суджей в ВСУ началось массовое бегство. Однако почти все пути отхода отрезаны. Если не физически кордонами наших бойцов, то огнем артиллерии.

Брошенные позиции ВСУ. В окопах – сотни новеньких боеприпасов натовского образца. Националисты даже не пытались их снарядить. Видно, что взрыватели не вкручены. То есть противник однозначно в панике.

Тылы заблокированной группировки ВСУ тоже отрезаны. Российские бойцы ворвались в Сумскую область, как говорят в таких случаях, на плечах отступающего врага. В обороне противника пробита брешь шириной в три километра по фронту. В плотной осаде оказалась Басовка – один из плацдармов националистов.

Мощный удар нанесен и по Юнаковке. Это поселок, где было расквартировано элитное подразделение Сил специальных операций. Полностью уничтожен командный пункт и информационно-телекоммуникационный узел. И сейчас под Юнаковкой у ВСУ большие проблемы со связью.

Разгром группировки ВСУ в Курской области аукнулся киевскому генштабу на всех ближайших направлениях. Под Купянском российские войска начали штурм сразу двух поселков - Шаповки и Кондрашовки. Уже захвачены более 20 опорных пунктов. Уничтожены 80 националистов. И натовская радиолокационная станция. Уцелевшие бандеровцы отстреливаются наобум. Потеряв РЛС, они просто не видят, что происходит на земле и откуда наступают российские войска.