Приморье и Краснодарский край охватили природные пожары

В Зарубино Приморского края огонь пришел откуда не ждали – со стороны болота. Распространился стремительно, и вскоре дым накрыл весь поселок. В это время в соседнем Гвоздево сухая трава уже полыхала вовсю. Чтобы не подпустить пожар к домам, в тушении задействовали почти 100 человек и 10 единиц техники. Бороться со стихией очень мешал сильный ветер, то и дело раздувая пламя.

"Горячие" сутки выдались и у пожарных в Краснодарском крае. С возгораниями боролись в Славянском и Северском районах. В Сочинском национальном парке огонь тушили и с земли, и с неба силами авиации МЧС.

Мощное возгорание произошло и в Адыгее - стену дыма видели даже в соседнем Краснодаре. В окрестностях Энема загорелся камыш. Огонь охватил труднодоступную территорию площадью 500 квадратных метров. А в Новороссийске пришлось тушить 2 гектара мусорного полигона.

По факту возгорания прокуратура организовала проверку. В ликвидации огня участвовали более 20 единиц техники и 25 пожарных. В МЧС напоминают: рядовая небрежность и желание погреться у костра в сухую и ветреную погоду могут привести к самым печальным последствиям.