В Москве встретили спортсменов, триумфально выступивших на чемпионате Европы

Зал прилета аэропорта "Внуково" заполнен до отказа. Поздравить победителей и призеров чемпионата Европы по пулевой стрельбе спешат родственники и журналисты. У российской сборной, выступавшей на турнире международного уровня в хорватском Осиеке в нейтральном статусе, два золота и серебро. Настоящий триумф.

Решающий выстрел из пневматического пистолета на дистанции 10 метров принес Антону Аристархову звание семикратного чемпиона Европы по пулевой стрельбе. Соперник россиянина - именитый турецкий стрелок Юсуф Дикеч. Звезда последней Олимпиады, спортсмен, ровно вдвое старше нашего соотечественника, прославился своей невозмутимостью, когда стрелял по мишени, заложив руку в карман. В Хорватии Аристархов стал лучшим. Счет 15:12 в пользу россиянина.

"Я еще на стадии полуфинала посмотрел на соперников и заприметил Юсуфа. Мы с ним хорошо общаемся, и я его всегда уважал как спортсмена, еще до того, как он стал популярен благодаря мемам своим. И у меня прям искреннее желание было посостязаться именно с ним", - говорит Антон.

А так выглядит победа уже трехкратной чемпионки Европы Любови Яскевич. Спортсменка взяла золото в категории "Пневматический пистолет" на дистанции 10 метров. В другой дисциплине - стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров - отличился Илья Марсов. Он обошел призера Олимпийских игр в Париже хорвата Маричича, завоевав в финале серебряную медаль.

Спортсмены признаются: самое первое желание - как следует выспаться. Больше суток в пути, усталость накопилась. После - снова тренировки, долгий путь к красивым и заслуженным победам.

"У меня были и остаются незакрытые гештальты в плане спортивных соревнований. Кубок мира хочется выиграть. Потому что не получалось. Чемпионат мира. Ну и, разумеется, Олимпийские игры", - признался Аристархов.

Однако долго отдыхать спортсменам не придется. Уже в апреле их ждут очередные старты - российская сборная по пулевой стрельбе готовится выступить на Кубке мира в Аргентине.