Белый дом испытал "осторожный оптимизм" из-за ситуации на Украине

Американские власти ощущают "осторожный оптимизм" относительно перспектив украинского урегулирования. Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.

Как напомнил Уолтц, Соединенные Штаты провели контакты и с украинской, и с российской сторонами. Побывавший с визитом в Москве спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф "привезет для оценки" собранную информацию.

На ее основе президент США Дональд Трамп будет принимать решение о дальнейших шагах в свете урегулирования конфликта на Украине. При этом Уолтц заявил, что не станет забегать вперед и делать какие-то заявления на этот счет в телеэфире, сообщает Fox News.

Ранее в Кремле заявили, что вариант краткосрочного и временного прекращения огня на Украине не устраивает российскую сторону — пауза в боях лишь даст передышку украинской армии.

Российский лидер Владимир Путин пояснил, что Москва поддерживает идею прекратить боевые действия на Украине, но "это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса".