Песков рассказал, какие задачи Путин поставил перед новым послом в США

Российский лидер Владимир Путин поставил определенные задачи перед Александром Дарчиевым, который назначен послом России в США и постоянным наблюдателем нашей страны при Организации американских государств в Вашингтоне. Об этом в пятницу, 14 марта, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как уточнил пресс-секретарь президента, Владимир Путин поручил новому диппредставителю нашего государства в Вашингтоне "развивать отношения и отстаивать интересы Российской Федерации", сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что представители Соединенных Штатов ведут абсолютно нормальный диалог, когда вступают в прямой разговор с дипломатами из России — в отличие от заявлений на публику у себя дома.

Между тем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил, почему не происходит восстановление диалога с Европой по примеру Соединенных Штатов. По мнению российского дипломата, в Евросоюзе почти не осталось адекватных собеседников.