"Дальше все будет иначе": актриса Волкова намекнула на перемены в жизни

Знаменитая актриса, звезда многосерийного комедийного фильма "Воронины" Екатерина Волкова опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографию, на которой изображены два паспорта и некое заявление. Особо догадливые умудрились по обрывкам слов расшифровать имена актрисы и ее супруга, архитектора, танцора Андрея Карпова. Однако особенно заинтриговали подписчиков слова Волковой.

"Сегодня случилось сразу два события, которые, похоже, разделят мою жизнь на до и после. Знаете, то самое ощущение, когда понимаешь: дальше все будет иначе. С одной стороны, шаг вперед, новый этап и все дела, а с другой — полная неизвестность и легкая тревога. Перемены всегда заставляют нас встряхнуться, пересмотреть многое и, может быть, стать сильнее. Пока без деталей, просто держите за меня пальчики", - написала Екатерина.

Однако вскоре по какой-то причине актриса удалила публикацию, однако в распоряжении Starhit остались и ее слова и фотография. Интересно, что позднее Волкова выложила совсем другие, явно архивные, фотографии и написала:

"Я не ошибаюсь, просто сама себе создаю неожиданные повороты в своей же жизни".

В Сети теперь поклонники гадают, что происходит в жизни актрисы. Некоторые уже предположили, будто таким образом Екатерина Волкова намекнула на некие перемены в жизни, например, на развод.