Зафиксированы многочисленные случаи отравления российских бойцов которые руками без перчаток трогали трофейные украинские беспилотники. Об этом рассказал сенатор от Запорожской области и командир отряда БАРС "Сармат" Дмитрий Рогозин.

Как написал политик в своем Telegram-канале, противник начал обрабатывать свои дроны сверхтоксичными ядами и ракетным топливом, напоминающим по химическому составу гептил (горючий компонент ракетных топлив, обладающий высокой токсичностью и крайне опасный для человека — прим. ред.).

Рогозин подчеркнул, обращаясь к бойцам на передовой и в прифронтовой зоне, что это не учебная и профилактическая тревога — "информация, к сожалению, достоверная". Сенатор призвал российских военных не забывать, с кем им приходится иметь дело, и беречь себя.

Украинские националисты продолжают атаковать мирные объекты. В Курской области погибли четыре сотрудника завода по производству комбикорма — ВСУ ударили по предприятию, несмотря на его гражданское назначение.

Кроме того, украинские боевики совершают и другие военные преступления. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что взрывоопасные предметы часто закамуфлированы под игрушки или предметы быта.