SHOT: Елена Яковлева попала в больницу

Известная актриса, звезда фильмов "Интердевочка" и "Каменская" Елена Яковлева госпитализирована. Сообщается, что 64-летняя актриса пожаловалась на сильные боли в животе. По предварительным данным, у нее диагностировали заболевание брюшной полости и новообразование в печени. Яковлевой назначили терапию. Пока она будет находиться под наблюдением медиков, передает SHOT.

Елена Яковлева недавно в интервью заявила, что переживает по поводу своего старения. По словам актрисы, она понимает, что от возраста не убежать, а вот бороться за красоту ей вполне под силу.

Напомним, творческий путь Едены Яковлевой начался еще в студенческие годы - во время учебы в ГИТИСе. Однако всенародную славу принесла роль Тани Зайцевой в скандальном фильме "Интердевочка". Успех упрочили и другие ленты - среди них "Анкор, еще анкор!", "Ретро втроем" и сериал "Каменская". Всего же на счету актрисы десятки работ в кино, театре и даже на телевидении. Ее талант не раз признавали не только в России, но и за рубежом. Елена Яковлева лауреат множества государственных и международных премий.