Президент России Владимир Путин не упомянул лидеров европейских стран в заявлении о готовности к прекращению огня на Украине, хотя назвал государства, участвовавшие в разрешении конфликта. На это обратили внимание журналисты.

Как пишет Les Echos, "о европейцах не было сказано ни слова", хотя Путин "отдал должное" лидерам ЮАР, Китая, Индии и Бразилии в контексте дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что европейские лидеры должны признать: "украинский сюжет" проигран, пора договариваться с Россией. Однако в ЕС остались лишь идеологические фанатики.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил, почему не происходит восстановление диалога с Европой по примеру Соединенных Штатов. По мнению российского дипломата, в Евросоюзе почти не осталось адекватных собеседников.