Белорусский блогер Влад Бумага банкротит свой бизнес в России

Влад Бумага, более известный как Влад А4, банкротит свой бизнес в России. Компания популярного белорусского блогера уже уведомила кредиторов о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве, выяснил ТАСС.

По данным агентства, речь идет о компании "Бумажная бумага", которая занимается продажей снеков под брендом блогера. В 2023 году чистая прибыль компании составила 186 млн рублей при выручке 3,9 миллиарда. "Бумажная бумага" записана на кипрскую A4Group Limited, в которой 45% принадлежит самому Владу Бумаге, а остальные доли — бывшему топ-менеджеру торговых сетей "Дикси" и "Пятерочка" Алексею Клочкову и эксперту по рекламе Виталиусу Паулюсу.

Сейчас несколько компаний через суд пытаются взыскать с "Бумажной бумаги" около 40 миллионов рублей по различных контрактам.

ТАСС отмечает, что за блогерский бизнес Влада Бумаги отвечает другое юрлицо. В 2023 году чистая прибыль компании составила больше 377 млн рублей при выручке 794 млн.

19 декабря во время прямой линии с Владимиром Путиным блогер спросил президента о замедлении в России сервиса YouTube. Глава государства ответил, что Google должен соблюдать российские законы.