Кто такой новый муж Ани Лорак

Накануне, 13 марта, Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) сообщила, что вышла замуж за своего возлюбленного Исаака Виджраку. Влюбленные официально оформили отношения еще в сентябре прошлого года в Испании. А 14 февраля устроили красивую церемонию на Мальдивах. Интересно, что ни на росписи ни на райских островах не было толпы гостей. Пара предпочла эти дни провести только с самыми близкими.

Меж тем в Сети весьма неоднозначно отнеслись к решению Ани Лорак выйти замуж за высокого стройного красавца Исаака Виджраку. Дело в том, что некоторые поклонники в Сети сочли, что артистка снова "нашла себе альфонса". По мнению обеспокоенных интернет-пользователей, исполнительница опять клюнула на удочку мужчины, который "мало что из себя представляет", и ей якобы придется самой его содержать. Фанаты, впрочем, все равно не теряют надежды, что на сей раз Ани будет счастлива, и ее избранник окажется надежным.

Журналисты решили выяснить, кто такой новый муж певицы. Исаак Виджраку родом из Испании. Он отучился на актера, снимался в кино и сериалах, работал манекенщиком. Более 20 лет назад он победил в конкурсе красоты "Мистер Испания". Однако затем Виджраку решил изменить жизнь. Он получил медицинское образование, стал терапевтом. Зарабатывает теперь авторскими оздоровительными программами.

В основном его приглашают в дорогие отели, клиники и санатории. Виджраку одновременно и инструктор по йоге, и очень дорогой массажист, и диетолог. Зарабатывает он прилично, однако эти деньги несравнимо меньше тех, что получают российские знаменитости. В кулуарах судачат, что скорее всего, в среднем Ани Лорак зарабатывает в 4-5 раз больше мужа, сообщает "КП".