Евросоюз нацелен на масштабное наращивание своей оборонной промышленности для "сдерживания" России и якобы исходящих от нее угроз. Об этом говорится в проекте Белой книги ЕС — документе по вопросам безопасности и обороны интеграционного сообщества.

Авторы документа отмечают, что восстановление европейской оборонной индустрии потребует масштабных инвестиций в течение продолжительного времени, пишет Politico.

Критически важными элементами названы поощрение производства вооружения внутри ЕС и в компаниях "стран-единомышленников", поощрение совместных закупок вооружений.

В проекте Белой книги Евросоюза Россия названа "экзистенциальной угрозой" для интеграционного объединения, также там говорится о необходимости продолжать поддержку киевского режима.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что оборонная промышленность Европы столкнулась с повышенной нагрузкой, поскольку ей приходится работать на восполнение резервов, опустевших из-за поддержки Украины.

Аналитики подсчитали, что европейским членам НАТО может потребоваться более десяти лет, чтобы укрепить свою оборону. ЕС стремится обратить вспять десятилетия недостаточных инвестиций и сдержать "будущие угрозы" со стороны России.