Собянин: Новый ИИ-сервис для изучения английского языка появится в МЭШ

О развитии "Московской электронной школы" рассказал в социальной сети мэр столицы Сергей Собянин. Отметив, что уже сейчас это одна из крупнейших образовательных платформ в мире.

В планах запустить онлайн-тренажер по английскому языку. Система будет анализировать ошибки, учитывать словарный запас и уровень знаний ученика. В феврале уже заработала аналогичная программа по предмету "Вероятность и статистика", а сервисом "Цифровой учитель" по математике за несколько месяцев воспользовались более шести с половиной миллионов раз.

Кроме того, школьники могут отметить свои увлечения в "Портфолио учащегося" и получить рекомендации по кружкам и секциям.