Памятную доску журналисту Василию Пескову открыли в столице

В Москве открыли памятную доску Василию Пескову - легендарному журналисту, который первым в мире взял интервью у Юрия Гагарина после его возвращения на Землю.

Но знаменит он не только этим. Много писал о природе, в течение 15 лет вместе с Николаем Дроздовым вел передачу "В мире животных". 60 лет проработал в редакции газеты "Комсомольская правда", там пройдет фотовыставка и просмотр документальных фильмов, снятых Василием Песковым.

Памятную доску установили на фасаде дома №11 по улице Верхняя Масловка, где жил журналист. Дата выбрана не случайно - 14 марта ему бы исполнилось 95 лет.