Собянин рассказал о новых рекреационных зонах на территории "Лужников"

Возрождение "Лужников" – один из главных проектов развития спортивной инфраструктуры Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Однако, по словам мэра, потенциал легендарного олимпийского комплекса не ограничивается спортом.

Собянин рассказал, что в этом году стартует проект по благоустройству территории "Лужников", он пройдет в три этапа. Начнутся работы с Центральной площади перед Большой спортивной ареной, будет реконструирован причал "Лужники-Центральный", а также перенесены все хозяйственные площадки в единый складской центр.

На освободившихся пространствах будут созданы новые рекреационные зоны.

Подробнее — в блоге на сайте мэра.