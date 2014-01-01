Суд в Финляндии приговорил россиянина Тордена к пожизненному заключению

Суд в Финляндии приговорил гражданина России Воислава Тордена (настоящее имя — Ян Петровский) к пожизненному лишению свободы. Об этом в пятницу, 14 марта, рассказала адвокат Наталия Мальгина, представляющая интересы россиянина.

По словам юриста, Торден признан виновным в военных преступлениях на Украине в 2014 году. Осужденный с этим решением не согласен — защита намерена обжаловать приговор, сообщает РИА Новости.

В 2023 году экс-командира диверсионно-штурмового отряда "Русич" Воислава Тордена задержали в Финляндии по запросу украинских властей. Киев подозревает гражданина России в совершении военных преступлений на территории Украины в 2014-2015 годах.

Задержанный мужчина просил у финских властей политического убежища, предупреждая, что в случае экстрадиции на Украину его ждут пытки и бесчеловечное обращение.